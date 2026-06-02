Malatya’da hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi, şehir içi ulaşımı sağlayan MOTAŞ otobüslerini kullanan vatandaşlar için adeta bir işkenceye dönüştü. Günün en sıcak saatlerinde işine, evine ya da hastaneye gitmek zorunda kalan Malatyalılar, çalıştırılmayan veya arızalı olan klimalar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Bu bağlamda BUSABAH’ın “Malatyalıların MOTAŞ çilesi başladı” başlıklı haberine MOTAŞ’tan jet hızında bir savunma geldi.

Yolculuk esnasında havasızlıktan bunalan ve tabiri caizse kan ter içinde kalan yolcular, en temel konfor haklarının bile ellerinden alındığını belirterek duruma tepki gösteriyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için büyük risk oluşturan bu durum, şehirde ciddi bir memnuniyetsizlik yaratmış durumda. Malatya Büyükşehir Belediyesinin "ulaşım filosuna yeni araçlar katılıyor" müjdeleri de sahadaki bu mağduriyet nedeniyle vatandaşı teselli etmeye yetmiyor. Yolcular, yeni araçlardan ziyade mevcut otobüslerin bakım sorunlarının çözülmesini talep ediyor.

MOTAŞ’TAN CEVAP: "ARIZALI ARAÇ YOK, OTOBÜSLERDE ALARM SİSTEMİ DEVREDE!"

Yükselen bu tepkilerin ardından gözlerin çevrildiği ulaşım şirketi MOTAŞ ise iddialara oldukça net ve çarpıcı bir açıklamayla yanıt verdi. Vatandaşların "klima açılmıyor veya arızalı" şikayetlerini kesin bir dille reddeden MOTAŞ yetkilileri, yaz sezonu öncesi tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

MOTAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm otobüslerin klima bakımı yapıldı. Sahada kliması arızalı tek bir otobüs yoktur. Bunlarda yetmedi tüm araçların içerisine sıcaklık sensörü takıldı. Otobüs iç ortam sıcaklığı 25 dereceyi geçerse alarm veriyor.”