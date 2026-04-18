14-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ve toplam 23 takımın katılım sağladığı organizasyonda Malatya temsilcisi, turnuva boyunca sergilediği baskın oyunla dikkat çekti. 4 gün süren zorlu maratonu namağlup tamamlayan ekip, final maçında İstanbul Kozyatağı Master takımı ile karşı karşıya geldi.

Saha içerisinde müthiş bir disiplin sergileyen Malatya ekibi, sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrılarak turnuvanın en büyüğü olduğunu kanıtladı.

BİREYSEL ÖDÜLLERE MALATYA AMBARGOSU

Malatya Masterlar sadece takım halinde değil, bireysel performanslarla da turnuvanın tozunu attırdı. Organizasyon sonunda verilen özel ödüllerin neredeyse tamamı Malatya ekibine gitti:

Turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP): Yılmaz Yaşar

Gol Kralı: Cuma Nasır (7 Gol)

Altın Karma: Turnuvanın "En İyi 11" kadrosuna Malatya ekibinden tam 7 futbolcu seçilerek tarihi bir başarıya imza atıldı.