Beşiktaş yönetimi, Hyeon-gyu Oh'un bulunduğu forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu doğrultuda scout ekibinin radarına giren Universitatea Cluj'un golcüsü Jovo Lukic, son günlerde siyah-beyazlı camiada en çok konuşulan isimlerin başında geliyordu. Ancak oyuncunun yükselen grafiği, kulübünü harekete geçirdi.

JOVO LUKIC İÇİN SÖZLEŞME UZATMA KARARI

Beşiktaş'ın radarındaki Boşnak santrforla ilgili oyuncunun kulübü stratejik bir hamle yaptı. Universitatea Cluj yönetimi Lukic'in mevcut sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını duyurdu.

ROMANYA SÜPER LİGİ'NDE GOL KRALLIĞI YARIŞI

27 yaşındaki Jovo Lukic, bu sezon Romanya Süper Ligi'nde dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu sezon rakip fileleri 18 kez sarsarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan forvet oyuncusu Avrupa'da pek çok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Romanya basınında yer alan haberlere göre Cluj, yıldız oyuncusunu yakın gelecekte yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın Lukic transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Kulüp yönetiminin maliyetlerin yükselmesi ihtimaline karşı alternatif isimleri de listesinde tuttuğu belirtiliyor.