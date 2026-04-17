Darende’den Malatya’ya bims taşıyan 44 BH 033 plakalı TIR, Yukarıulupınar Mescidi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Edinilen bilgilere göre, saat 18.30 sıralarında sürücü Ömer Bozkuş’un direksiyon başında uyuyakalması sonucu kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçti. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta yüklü bulunan bimsler yola döküldü.
Yaşanan olay sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken, bölgede temizlik ve güvenlik çalışması başlatıldı. Trafik akışı, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrollü şekilde yeniden sağlandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
