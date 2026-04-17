Ortadoğu'da tırmanan krizin diplomasi yoluyla yatışması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması, uluslararası piyasalarda yeni bir fiyatlama dönemini başlattı. Küresel enerji trafiğinin kilit noktasındaki bu normalleşme, petrol arzına yönelik endişeleri rafa kaldırdı. Enerji maliyetlerinde düşüş başlarken, yatırımcıların pozisyonlarında köklü değişiklikler yaşandı. Bölgedeki ateşkes tablosu, altın ve borsa cephesinde peş peşe yeni rekorların kırılmasına zemin hazırladı.

PETROLDE DÜŞÜŞ, DEĞERLİ METALLERDE SERT YÜKSELİŞ

Hürmüz Boğazı'ndan gelen olumlu haberler, petrol fiyatlarını hızla 90 dolar bandının altına çekti. Ancak enerji maliyetlerindeki bu gerilemeye rağmen, küresel belirsizliklerin yarattığı tortu yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda tırmanışa geçen ons altın 4.880 dolar seviyesine ulaştı. Değerli metallerdeki bu ivmeden gümüş de payını alırken, ons gümüş yüzde 4 oranında değer kazanarak 81 dolara yerleşti.

GRAM ALTIN 7 BİN LİRA EŞİĞİNİ AŞTI

Küresel piyasalardaki bu hareketliliğin yurt içine yansıması oldukça sert oldu. Ons altındaki yükseliş trendi ve döviz kurundaki seyirle desteklenen gram altın, tarihi bir eşiği geride bıraktı. 7 bin lira sınırını hızla aşan gram altın, 7.065 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Piyasaların bir diğer dikkat çeken aktörü olan gram gümüş ise yeni bir rekor tazeleyerek 119,59 TL seviyesine ulaştı.

BORSA İSTANBUL SAVAŞ ÖNCESİ REKORUNU KIRDI

Bölgedeki jeopolitik tansiyonun düşmesi, yurt içi hisse senedi piyasalarına güçlü bir alım dalgası olarak yansıdı. Enerji maliyetlerindeki gerileme beklentisi Borsa İstanbul'da risk iştahını artırdı. Bankacılık endeksinin yüzde 4'ü aşan güçlü performansının öncülüğünde BIST 100 endeksi yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Endeks, savaş öncesinde test edilen 14.400 puanlık tarihi zirveyi de geride bırakarak rekor bir kapanışa imza attı.