Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, taraf avukatları, Bağatur’un yakınları ve tutuklu sanık Ali Rıza Türker katıldı. Tutuklu sanık Hediye Geçen ile tutuksuz sanık Bayram Türker ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların “iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme” suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatları ise suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin beraatini istedi.

Taraf beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar Ali Rıza Türker ile Hediye Geçen’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanık Bayram Türker’e ise 4 yıl hapis cezası verdi.

10 YIL SONRA ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında kaybolan Hüseyin Bağatur’un bulunmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütmüştü.

Soruşturma kapsamında, sanık Ali Rıza Türker’in Bağatur’un kaybolduğu gün bahçesinde inşaat başlattığı tespit edilmişti. Bunun üzerine 17-18 Temmuz 2024 tarihlerinde inşaat temelinde yapılan kazılarda kemik parçaları ile giysiler bulunmuştu.

Adli inceleme ve DNA analizleri sonucunda, bulunan kalıntıların Hüseyin Bağatur’a ait olduğu belirlenmiş, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 sanık hakkında dava açılmıştı.