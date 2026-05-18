Malatya, zengin doğası ve barındırdığı yaban hayatıyla şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez adres, kentin doğasıyla ünlü ilçesi Doğanşehir oldu. Karanlıkdere kırsalında yürüyüşe çıkan Ali Kubat isimli vatandaş, yerde kendi kendine hareket eden küçük çöp ve kuru yaprak parçaları fark etti. İlk başta rüzgarın etkisiyle hareket ettiğini düşündüğü parçalara dikkatle yaklaşan Kubat, hayatının şokunu yaşadı.

Toprağın üzerinde ilerleyen şey rüzgar değil, tamamen kamufle olmuş canlı bir organizmaydı!

KENDİNE ÇÖPTEN "ZIRH" YAPAN GİZEMLİ CANLI

Ali Kubat'ın dikkatli bakışları sayesinde fark edilen bu gizemli canlının, halk arasında "mantolu böcek" ya da "torbalı güve" (Psychidae) olarak bilinen nadir bir böcek türü olduğu ortaya çıktı.

Doğadaki en yetenekli kamuflaj ustalarından biri olan bu canlılar, kendilerini yırtıcılardan ve dış tehlikelerden korumak için muazzam bir savunma mekanizması geliştiriyor. Çevreden topladıkları;

Kuru otları,

Küçük yaprak parçalarını,

Ağaç kabuklarını ve minik dal parçalarını,

kendi salgılarıyla bir araya getirerek vücutlarının etrafında adeta bir "manto" ya da "torba" oluşturuyorlar. Dışarıdan bakıldığında sadece hareketsiz bir çöp yığını gibi görünen bu canlılar, hareket ettiklerinde ise görenleri hayrete düşürüyor.