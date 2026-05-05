Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkiinde meydana geldi. Adıyaman yönünden Malatya istikametine ilerleyen A.K. idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
