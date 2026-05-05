Malatya Valisi Seddar Yavuz, BUSABAH Medya ekibine verdiği özel röportajda kentin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak ve turizm potansiyelini ayağa kaldırmak amacıyla kapsamlı bir turizm çalıştayı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu çalıştayın sadece Malatya ile sınırlı kalmadığını belirten Yavuz; Adıyaman, Tunceli ve Bingöl gibi komşu illeri de kapsayan bölgesel bir rota oluşturduklarını ifade etti. Hedef ise 3, 5 ve 7 günlük özel turlarla şehre 5 yıllık bir perspektifte yılda 500 bin ile 1 milyon arasında turist çekmek.

RESTORASYON SEFERBERLİĞİ VE SOMUT PROJELER

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Malatya’nın sembol yapıları için düğmeye basıldı. Vali Yavuz, restorasyon süreçlerine dair şu somut adımları paylaştı:

Yeni Cami: Kısa sürede tamamlanarak ibadete ve ziyarete açılacak.

Eski Malatya Kervansarayı: Battalgazi Belediyesine tahsis edilerek hızla restore edilecek ve fonksiyonlandırılarak turizme kazandırılacak.

Tarihi camiler: Henüz restorasyonu başlamamış tüm tescilli yapılar gündeme alınarak yenileme çalışmaları başlatılacak.

TÜRK HAVA YOLLARI İLE KÜRESEL TANITIM ATAĞI

Şehrin tanıtımı için ulusal ve uluslararası markalarla stratejik ortaklıklar kuruluyor. Özellikle çarşı merkezinin yeniden "cıvıl cıvıl" hale gelmesiyle birlikte geniş kapsamlı çekimlerin yapılacağını müjdeleyen Vali Yavuz, Türk Hava Yolları (THY) gibi dev markaların bu tanıtım sürecinde aktif rol oynayacağını belirtti.

İŞTE VALİ YAVUZ’UN İFADELERİ

Vali Yavuz, şunları belirtti:

“Malatya'nın turizm potansiyelini harekete geçirecek ve iş yerlerimizin açılmasından başladığını dikkate alırsak, bu iş yerlerindeki esnaflarımızın daha fazla ekonomik gelir elde edebilmesi, tarihi, kültürel ve tabii güzelliklerimizin hem ülkemiz içinde hem de ülkemiz dışında tanınması ve bunun bir ekonomik getiriye döndürülmesi için turizm çalıştayı yaptık. Bu çalıştayı yaparken bölgesel bir mantıkla yaptık. Dolayısıyla hem Adıyaman'ı, Tunceli'yi ve Bingöl'ü içine alabilecek şekilde ikili, üçlü ya da dörtlü, beşli farklı iller de buna yine dahil olabilir. 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük turların düzenlendiği ve yılda minimum 500.000, 1 milyon gibi 5 yıllık perspektif yaparak kısa, orta, uzun vadede şehrimizi kalkındırmak istiyoruz. Ekonomimize ciddi bir katkı sunmak istiyoruz.

Bununla ilgili olarak da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve tanıtım ajansının da ciddi desteğini almış bulunuyoruz. Üniversitemize bir turizm envanteri çıkarttık ve Kültür ve Turizm Bakanımızla da yaptığımız görüşmede özellikle restorasyon süreci henüz başlamamış, devam edenler dahil olmak üzere bunlarla ilgili somut projeler konuştuk. Örneğin Yeni Cami'nin, Ulu Cami’nin kısa bir sürede tamamlanması, Eski Malatya'daki Kervansaray'ın fonksiyonlandırılarak Battalgazi Belediyesine tahsisi ve oranın da süratle restorasyonunun yapılması için Kültür ve Turizm Bakanımız talimat verdi. Dolayısıyla somut çıktılardan bir tanesi geçen ki milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız ziyaretten, Eski Malatya'daki hanın ve bazı camilerimiz var, henüz restorasyonu başlamamış. Bu camilerin de restore edilmesi konusunu gündemimize aldık. Önümüzdeki günler içerisinde turizm çalıştayının sonuçlarından yeni çekimlerle beraber ki bu yıl içerisinde çekimlerimiz devam edecek. Henüz son şeklini vermediğimiz yerler var. Özellikle çarşı için söylüyorum bunu. Tam faaliyete geçip cıvıl cıvıl olduğunda buralarda çekimler yaptıracağız. Özellikle Türk Havayolları gibi ulusal markalarımızla, uluslararası markalarımızda da işbirlikleriyle yoğun bir tanıtım atana geçeceğiz. Böylece Malatya ekonomisine ciddi katkılar sunmayı hedefliyoruz.”