Malatyaspor formasıyla hafızalara kazınan, futbolu bıraktıktan sonra da spor camiası içindeki aktif görevleriyle tanınan Yusuf Gül, yaşama gözlerini yumdu. Malatyaspor bünyesinde önemli başarılara imza atan ve spor camiasında "Kara Yusuf" lakabıyla gönüllerde taht kuran Gül, son olarak dernek başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

SPOR CAMİASI YASTA

Gül’ün vefat haberinin ardından Malatyaspor camiası, spor paydaşları ve sevenleri taziye mesajları yayımladı. Hem saha içindeki mücadelesi hem de saha dışındaki beyefendi kişiliğiyle örnek bir isim olan Yusuf Gül için yayımlanan mesajlarda; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

SON YOLCULUĞUNA ANKARA’DA UĞURLANACAK

Malatya futbolunun simge isimlerinden Yusuf Gül’ün cenaze töreni programı da netleşti. Merhum Gül’ün naaşı, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. "Kara Yusuf", dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.