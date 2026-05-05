Şu sıra gündemde olan bir isim Mehmet Ali Aydınlar… Peki, bu isim kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

1956 yılında Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğan Mehmet Ali Aydınlar, 1977 yılı Galatasaray İşletme Yüksekokulu mezunu. İş hayatına 1981 yılında mali müşavir olarak başladı. Sağlık sektörüne, 1991 yılında “Acıbadem Hastanesi” ile adım attı.

Bugün bünyesinde 18 hastane ve 13 tıp merkezi ile sağlık alanında hizmet veren ve çeşitli destek şirketleri bulunan Acıbadem Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda 2012 yılından itibaren Integrated Healthcare Holdings Berhad ve Parkway Pantai Limited Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi. Bir vakıf üniversitesi olan Acıbadem Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını da sürdürüyor.

Mehmet Ali Aydınlar, başarıları nedeniyle çeşitli ödüllerin de sahibi. 1998 yılında Dünya Genç Girişimci İş Adamı Yarışması’nda “Yönetimde Mükemmeliyet Ödülü”, Ekonomist dergisi tarafından da 2006 yılı “Yılın Girişimcisi”, aynı yıl ayrıca, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Dünya gazetesinden “Yılının İşletmecisi” ödüllerini aldı. Ayrıca 2007 yılında Sağlık Gönüllüleri Derneği tarafından, ‘Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri’ kapsamında “Sağlığa En Fazla Gönüllü Katkıda Bulunan Kişi” seçildi.

2009 yılında düzenlenen 4. Türk-Arap Forumunda “TAF Özel Ödülü” ile ödüllendirildi. 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülerek “TBMM Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı” aldı.

Milliyet Gazetesi 2010 yılı Namık Sevik Özel Ödülü’nü alan Mehmet Ali Aydınlar, Capital Dergisi’nin iki yıl üst üste “Türkiye’nin En Gönlü Zengin İş Adamları” listesine girdi ve 2014 yılında listede 5. sırada yer aldı. Ülkemizin en saygın eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2013 yılında “yılın iş adamı” seçildi, 2015 yılında ise aynı üniversite tarafından “Hayat Boyu Başarı” ödülüne layık görüldü.

Beş yıl Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve iki dönem Sağlık Kuruluşları Dernek Başkanlığı yapan Mehmet Ali Aydınlar, aynı zamanda Akredite Hastaneler Derneği Başkanı’dır. İki dönem TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Mehmet Ali Aydınlar, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu’nun da 64. Başkanı olarak görev yapmıştır. Mehmet Ali Aydınlar, 2015 yılı itibariyle DEIK Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.