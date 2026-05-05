Malatya'da depremin en acı sembollerinden biri olan Bulutlar Sitesi davasında gözler mahkemeye çevrildi. Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan ve saniyeler içinde çöken sitenin yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada, bugün kritik bir duruşma daha geride kaldı. Mahkeme heyetinden çıkan yeni kararlar ve sanık savunmaları, adaletin rotasını nasıl belirleyecek?

"O TARİHTE YÖNETİMDE DEĞİLDİM"

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuksuz sanıklardan H.Ş. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya damga vuran an ise sanık H.Ş.'nin savunması oldu. Binanın 1998 yılında projelendirildiğini hatırlatan sanık, şaşırtıcı bir iddiada bulunarak yapıyı inşa eden kooperatifin yönetiminden henüz bina yapılmadan, 1997 yılında çıkarıldığını öne sürdü.

MAHKEME GEÇMİŞİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Savcılığın dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebini yerinde bulan mahkeme heyeti, "sorumlu kim?" sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne resmi yazı (müzekkere) yazılmasına,

Özellikle kritik dönem olan 1997-1999 yılları arasında kooperatif yönetiminde kimlerin olduğunun tek tek raporlanmasına karar verildi.

22 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYORLAR

Bulutlar Sitesi A ve B bloklarının yıkılması sonucu 31 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu. Hazırlanan iddianamede sanıklar A.A, B.A, D.Ö, F.T, H.B, H.Ş, M.B. ve M.H.B. hakkında; “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tam 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

DURUŞMA NE ZAMANA ERTELENDİ?

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve kooperatif yönetim listelerinin incelenmesi amacıyla duruşmayı 2 Temmuz tarihine erteledi. Mağdur ailelerin adalet bekleyişi yaz aylarında görülecek bu kritik celsede devam edecek.