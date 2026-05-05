Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi hesaplar yeniden yapılıyor. Mevcut yönetimin aldığı seçim kararının ardından sular durulmuyor. Sandıkta kimlerin yarışacağı yavaş yavaş netleşirken, ibre bir anda camianın yakından tanıdığı o isme döndü.

MEHMET ALİ AYDINLAR MASADAN KALKTI

Başkanlık koltuğu için adı en çok telaffuz edilen isimlerden Mehmet Ali Aydınlar havlu attı. Yazılı bir açıklama yapan Aydınlar, sandıkta yer almayacağını resmen duyurdu. Bu hamle, sarı-lacivertli kulüpte kartların baştan dağıtılmasına yol açtı. Kurulan bütün stratejiler çöktü.

AZİZ YILDIRIM İKİ GÜN İÇİNDE KARARINI DUYURACAK

Aydınlar'ın sürpriz kararı sonrası tüm dikkatler Aziz Yıldırım cephesine kaydı. Kurmaylarını toplayan eski başkan kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptı. Kulislerden sızan son bilgilere göre Yıldırım kararını netleştirdi. Nihai yol haritası en geç iki gün içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Deneyimli isim daha önce yaptığı bir açıklamada durumun berraklaşmasını beklediğinin altını çizmişti. Yıldırım'ın o dönem sarf ettiği "Çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum olursa o zaman bakarız" sözleri, bugünkü hamlenin sinyallerini çok önceden vermişti.

BARIŞ GÖKTÜRK'TEN DİKKAT ÇEKEN ŞART

Yıldırım'ın atacağı adım diğer adayların yol haritasını da doğrudan kilitledi. Başkanlık için yola çıkan Barış Göktürk, stratejisini net bir şarta bağladı. Göktürk, yarıştan ancak Aziz Yıldırım'ın aday olması durumunda çekileceğini ilan etti.

HAKAN SAFİ RESMEN SAHAYA İNDİ

Kongre öncesi sessizliği bozan bir diğer somut adım ise Hakan Safi'den geldi. Eski yönetici, yazılı bir açıklamayla adaylığını koşulsuz olarak duyurdu. Göreve geldikleri ilk sezonda şampiyonluk sözü veren Safi, camiayı kucaklayan bir anlayışla yola çıktığını vurguladı. Seçim tarihine kadar yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.