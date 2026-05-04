6 Şubat depremleri sonrası Yeni Malatyaspor’un yaşadığı zorlu süreçler nedeniyle sessizliğe bürünen Malatya futbolu, Yeşilyurtspor ile yeniden şahlandı. Nesine 3. Lig 2. Grup’ta sezonu başarıyla tamamlayarak play-off yarı finaline adını yazdıran Yeşilyurtspor, Malatyalıların yıllardır beklediği profesyonel lig heyecanını sahaya taşıdı.

NE YAĞMUR NE TRAFİK ENGEL OLDU

Bugün saat 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda başlayan karşılaşma öncesinde şehirde adeta hayat durdu. Binlerce taraftarın stadyuma akın etmesiyle birlikte Malatya trafiği kilitlenirken, gün boyu süren yağışlı hava bile tribünlerin dolmasına engel olamadı. Dev destekle maça başlayan Malatya Yeşilyurtspor, ilk 45 dakikada rakibi Erciyes 38 FK karşısında üstünlük kurmaya çalışsa da devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.

GÖZLER İKİNCİ DEVREYE ÇEVRİLDİ

Şehirde uzun süredir hasreti çekilen bayram havasını estiren bu karşılaşmanın ikinci yarısı, 2. Lig yolundaki avantaj için büyük önem taşıyor. Turun rövanşı 8 Mayıs Cuma günü Kayseri’de oynanacak. Malatya şehri, Yeşilyurtspor’un ikinci devrede bulacağı gollerle evindeki maçtan galibiyetle ayrılarak finale bir adım daha yaklaşmasını bekliyor.