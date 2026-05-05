Araç içi ekran cezalarının askıya alınması Malatya sanayisinde tartışmayı büyüttü. Ekran montajı yapan esnaf, “Telefon daha tehlikeli” diyerek mevcut uygulamanın hem sürücüleri hem de sektörü mağdur ettiğini savundu.

Araç içi multimedya ekranlarına yönelik uygulanan cezalarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla, yeni bir yönetmelik düzenlenene kadar bu kapsamda uygulanan cezai işlemler askıya alınmış, ayrıca 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren kesilen cezaların iptal edilmesine karar verilmişti.

Düzenlemeye göre, araçlarda multimedya ekranlarının tamamen yasaklanması söz konusu değil. Ancak sürüş esnasında video oynatılması ve sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde kullanılması yasak kapsamındaki yerini koruyor. Hareketli görüntü oynatan cihazlara yönelik cezanın ise 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 21 bin TL olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili Malatya sanayisinde araçlara görüntülü ekran montajı yapan esnaf Furkan Gölcük, uygulamaya tepki gösterdi. Gölcük, mevcut düzenlemenin çelişkili olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Arabalara takılan görüntülü ekranda yeni model arabalarda var, eski model arabalarda yasak. Eski model arabalarda yasak olması şöyle sıkıntılı bir durum. Bir insan bir yere gitmek istediği zaman telefondan konum açıp bakması çok sıkıntılı. Telefona bakıp kazaya sebebiyet verme olasılığı daha yüksek. Görüntülü ekranlarda konumdan bakarak gidebiliyor, telefondan bakıldığında kazaya sebebiyet verme olanağı daha yüksek. Onun için multimedya ekranın yasaklanması çok saçma bir durum. Eğer yasaksa yeni model arabalarda da üretilmesin, onlarda üretilip de neden sonradan takılan ekranlar yasaklanıyor.”

Yeni düzenleme yapılana kadar geçerli olacak bu karar, hem sürücüler hem de sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle güvenlik ve kullanım dengesi konusunda atılacak adımlar merak konusu olmaya devam ediyor.