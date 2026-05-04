6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da futbola olan özlemi dindiren Malatya Yeşilyurtspor, 2. Lig yolundaki en kritik sınavlarından birine çıktı. Yeni Malatyaspor’un zorlu süreçleri sonrası şehri yeniden stadyuma çeken turuncu-yeşilliler, play-off yarı finalinin ilk ayağında Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK ile Yeni Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maç öncesinde stadyum yolunda kilitlenen trafiğe ve gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağışa rağmen Malatyalı futbolseverler tribünleri tamamen doldurdu. Maça oldukça istekli başlayan ve taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Yeşilyurtspor, rakip kalede gol arasa da Erciyes 38 FK savunmasını geçmeyi başaramadı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci devresinde de her iki takımın çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi.

TURUN KADERİ KAYSERİ’DE BELLİ OLACAK

Sahasında galip gelerek avantaj yakalamak isteyen Malatya Yeşilyurtspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak tur şansını ikinci maça taşıdı. Deprem sonrası şehre büyük bir moral kaynağı olan bu futbol heyecanında gözler şimdi rövanş mücadelesine çevrildi. Bu zorlu eşleşmenin rövanşı 8 Mayıs Cuma günü Kayseri’de oynanacak. Bu maçı kazanan taraf adını finale yazdırarak 2. Lig yolunda son adıma geçecek.