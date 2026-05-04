Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off 2. tur rövanş maçında heyecan dorukta! Seza Çimento Elazığspor, ilk maçta 4-2 mağlup ettiği Adana 01 Futbol Kulübü’nü bu akşam kendi sahasında ağırlıyor. Elazığ Belediyesi, biletleri günler öncesinden tükenen bu dev karşılaşma için taraftarların stadyuma ulaşımını kolaylaştıracak özel bir ulaşım planı hazırladı.

Bordo-beyazlı temsilcimiz, tur kapısını aralamak için sahaya çıkıyor:

Rakip: Adana 01 Futbol Kulübü

Saat: 20.00

Yer: Elazığ Atatürk Stadyumu

OTOBÜS SEFERLERİ SAAT 00.00’A KADAR UZATILDI

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, taraftarların maç çıkışında mağduriyet yaşamaması adına birçok güzergahta ek seferler konuldu. Normal programın dışına çıkılarak, saat 23.00’ten sonra saat başı olacak şekilde 00.00’a kadar seferler devam edecek.

EK SEFER YAPILACAK GÜZERGAHLAR LİSTESİ:

Sarıçubuk TOKİ & Gümüşkavak

Aksaray TOKİ & Yeniköy

Siteler & Karşıyaka

Abdullahpaşa (Üst Yol, Merkez ve Çevre Yolu)

Zafran & Çaydaçıra

Doğukent & Ulukent

Bahçelievler & Galericiler

Yemişlik & Güneykent

Belediye açıklaması: "Yapılan ek düzenlemelerle taraftarlarımızın stadyumdan ayrıldıktan sonra evlerine daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmaları hedeflenmektedir."

HEDEF ÜST TUR!

İlk maçta elde edilen 4-2'lik skor avantajıyla sahaya çıkacak olan Elazığspor, taraftarının tam desteğiyle adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Şehirde tam bir kenetlenme yaşanırken, ulaşım kolaylığı ile stadyumun tamamen dolması ve maç sonunda coşkunun tüm şehre yayılması bekleniyor.