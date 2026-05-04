Malatya'nın kurak ve yakıcı yaz günlerinde motorların aşırı strese maruz kaldığını çok iyi bilen yöre ustaları, araç bakımının bir lüks değil, doğrudan doğruya zorunlu bir güvenlik adımı olduğu konusunda halkı bilinçlendirmeye devam ediyor.

Tasarruf Hayali Kurarken 150 Bin Lira Kaybetmeyin

Malatya oto sanayisinin bilindik ustalarından Muharrem Dündar, basit bakımların ihmal edilmesinin ortaya çıkaracağı ekonomik felaketleri çok net rakamlarla ifade etti. Bugün bir binek aracın temel yazlık kontrollerinin ve sıvı değişimlerinin toplam maliyetinin 5 bin ile 10 bin TL arasına mal olduğunu söyleyen Dündar, bu rakamı yüksek bularak sanayiye uğramayanların çok daha büyük acılar yaşadığını anlattı. "Eğer arabanın yağını değiştirmez, antifriz durumunu kontrol etmezseniz, bu sıcaklarda o motor kesinlikle kilitler" diyen uzman isim, oluşacak motor hasarının onarımının 100.000 ile 150.000 lira arasında devasa meblağlara ulaştığını aktardı. Yani ucuza kaçıp saklandığınız 10 bin lira, cebinizden 15 kat büyük bir fatura olarak tahsil ediliyor.

Mekanik Aksamda Kusursuzluk Arayışı

Peki Malatyalı sürücüler yola revan olmadan önce hangi noktalara ağırlık vermeli? İşin ustaları kaputun altındaki hayati sıvı dengesinin çok mühim olduğunu hatırlatıyor; fren yağı, antifriz ve motor yağının ideal seviyelerde olması gerekiyor. Uzun yolda motorun nefes almasını ve araç içinin serin kalmasını sağlayacak olan mazot, hava, yağ ve klima filtre gruplarının sıfırlanması da bir diğer önemli aşama. Yol emniyeti açısından ise kışlık lastiklerin çıkarılıp yazlık lastiklere geçilmesi ve fren sisteminin baştan aşağı test edilmesi hayati bir önem teşkil ediyor.

Vatandaşın Önceliği Sağlık ve Güvenlik

Malatya sanayisinde aracına bakım yaptıranlardan Mustafa Gündal, konunun insan hayatıyla olan bağına vurgu yaptı. "Memleketten çıkıp yüzlerce kilometre yol gideceğiz. Arabamın sıvılarını, filtrelerini ve lastiklerini tamamen yenilettim. Burada amaç sadece aracın bozulmasını engellemek değil, taşıdığımız canların güvenliğini sağlamaktır" diyen Gündal, başkalarının hayatını tehlikeye düşürmemek adına araç bakımlarının zamanında yapılmasının her vatandaşın temel görevi olduğunu belirtti.