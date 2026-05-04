Elazığ merkezde sıradan bir gün, iki küçük çocuğun enerjisiyle bir anda şenliğe dönüştü. Merkeze bağlı Doğukent Mahallesi’nde ailelerine yardım etmek için koyun sürüsünü otlatan iki kafadar, işlerini yaparken eğlenmeyi de ihmal etmedi. Bir süre sonra çevredekilerin meraklı bakışları arasında türkü söylemeye başlayan çocuklar, bununla da yetinmeyip el ele tutuşarak halay çekmeye başladı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYAN SAMİMİYET

Günlük hayatın koşuşturmacası içinde çocukların sergilediği bu doğal ve samimi davranışlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, çocukların bir yandan sürüyü kontrol ederken bir yandan da Elazığ kültürünün vazgeçilmezi olan halay figürlerini büyük bir ustalıkla sergiledikleri görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan video, binlerce beğeni ve yorum topladı. Kullanıcılar, çocukların saf mutluluğunu ve kültürel miraslarına sahip çıkışlarını takdirle karşıladı. Şehrin göbeğinde, beton binaların arasında yankılanan türkü sesleri ve çocukların bitmek bilmeyen enerjisi, izleyen herkesin yüzünde tebessüm bıraktı.

EDİTÖR NOTU:

“Elazığ’ın samimi kültürünü yansıtan bu görüntüler, çocukların her koşulda mutlu olabileceğini bir kez daha kanıtladı.”