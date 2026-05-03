Meteorolojinin son değerlendirmelere göre, Elazığ ve çevresinde bu akşam saatlerinden gece yarısına kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların yer yer şiddetini artırabileceği bildirildi. Açıklamada, yağışla birlikte yıldırım, dolu ve kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların da görülebileceği belirtilerek, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.

YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılan resmi açıklamaya göre:

Başlangıç: 3 Mayıs 2026 – 17:30

Bitiş: 3 Mayıs 2026 – 23:59

Etkilenecek Bölge: Elazığ il geneli

Yağışların yer yer kuvvetli (21–50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

BEKLENEN RİSKLER NELER?

Meteoroloji uzmanları, kuvvetli yağışla birlikte şu risklere dikkat çekiyor:

Ani sel ve su baskını

Yıldırım düşmesi

Dolu yağışı

Kısa süreli fırtına ve kuvvetli rüzgar

Ulaşımda aksamalar

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Yetkililer özellikle şu konularda dikkatli olunmasını öneriyor:

Açık alanlarda uzun süre kalmayın

Araçlarınızı mümkünse kapalı alanlara park edin

Dere yatakları ve su baskını riski olan bölgelerden uzak durun

Elektrik ve yıldırım riskine karşı tedbirli olun

SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ TAKİP EDİN

Hava koşullarının aniden değişebileceği belirtilirken, vatandaşların resmi meteoroloji duyurularını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.