Malatya'da bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehir Mezarlığı ve çevre ilçelerde bugün yoğun bir defin programı bulunuyor.
MALATYA 3 MAYIS 2026 VEFAT LİSTESİ VE TAZİYE BİLGİLERİ
Aşağıda yer alan listede vefat edenlerin isimleri, yaşları ve taziye kabul yerleri belirtilmiştir:
- Sevim Binbaşıoğlu 77 yaşında hayatını kaybeden Sevim Binbaşıoğlu, Şehir Mezarlığına defnedildi. Ailesi taziyeleri Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki adreslerinde kabul edecek.
- Yaşar Gönültaş 57 yaşında vefat eden Yaşar Gönültaş, Şehir Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Taziye adresi: Battalgazi, Bulgurlu Mahallesi.
- Mehmet Zariç 77 yaşında aramızdan ayrılan Mehmet Zariç, Şehir Mezarlığına defnedilmiştir. Yakınları taziyeleri Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde kabul ediyor.
- İmmihan Cengiz 80 yaşında vefat eden İmmihan Cengiz, Kale ilçesi Bentköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Taziyesi de aynı mahallede gerçekleştirilecek.
- Hilmi Ateş 82 yaşında vefat eden Hilmi Ateş, Pütürge ilçesi Bakımlı Mahallesi mezarlığına defnedildi. Taziye yeri Bakımlı Mahallesi olarak açıklandı.
- Türkan Sönmez 73 yaşında hayatını kaybeden Türkan Sönmez’in naaşı, defnedilmek üzere Muş'a gönderildi.
- Mustafa Ateş 81 yaşındaki Mustafa Ateş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
- Mutasım Feyyaz ve Bebek Elali Henüz yolun başında hayata gözlerini yuman Mutasım Feyyaz ve Bebek Elali, Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Listede yer alan tüm hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı dileriz.
Muhabir: Nisa Taştan