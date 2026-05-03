Elazığ TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü’nün Malatya İli 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda açıkladığı veriler, Malatya’nın enerji dengesindeki dikkat çeken tabloyu ortaya koydu. Şehirde elektrik tüketimi ve puant değerleri yıllar içinde artış gösterirken, üretimdeki yükselişin ise ihtiyacı karşılamada sınırlı kaldığı görüldü.

MALATYA’NIN ELEKTRİK PUANTI 10 YILDA YÜKSELDİ

TEİAŞ verilerine göre Malatya’da maksimum yük (puant) değerleri özellikle son yıllarda dalgalı ama genel olarak yükselen bir seyir izledi:

YIL – PUANT (MW)

2016 – 315.00

2017 – 324.00

2018 – 332.00

2019 – 354.00

2020 – 345.00

2021 – 375.30

2022 – 388.00

2023 – 358.1

2024 – 371.00

2025 – 379.00

En yüksek değer 2022 yılında 388 MW ile kaydedildi.

ELEKTRİK TÜKETİMİ 2,3 MİLYON MWH SEVİYESİNE DAYANDI

Malatya’nın yıllık elektrik tüketiminde özellikle 2021 sonrası ciddi bir artış dikkat çekiyor:

MALATYA İLİ YILLIK TÜKETİM GRAFİĞİ (MWh)

2014 – 1,529,734

2015 – 1,544,183

2016 – 1,596,188

2017 – 1,671,710

2018 – 1,686,058

2019 – 1,703,846

2020 – 1,763,200

2021 – 2,169,400

2022 – 2,326,962

2023 – 1,698,513

2024 – 1,936,841

2025 – 2,316,046

En yüksek tüketim 2022 ve 2025 yıllarında 2,3 milyon MWh seviyesine ulaştı.

ÜRETİM ARTIYOR AMA TÜKETİMİ YAKALAMAKTA ZORLANIYOR

Malatya’da elektrik üretimi yıllar içinde artış gösterse de tüketimle arasındaki fark dikkat çekiyor:

YIL – ÜRETİM (MWh)

2018 – 303,682.00

2019 – 460,377.00

2020 – 485,650.00

2021 – 451,189.00

2022 – 604,442.00

2023 – 648,740.00

2024 – 628,639.60

2025 – 640,143.00

Üretimde yükseliş trendi olmasına rağmen tüketim seviyesinin yaklaşık 3-4 kat altında kalması dikkat çekiyor.