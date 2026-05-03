Elazığ TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü’nün Malatya İli 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda açıkladığı veriler, Malatya’nın enerji dengesindeki dikkat çeken tabloyu ortaya koydu. Şehirde elektrik tüketimi ve puant değerleri yıllar içinde artış gösterirken, üretimdeki yükselişin ise ihtiyacı karşılamada sınırlı kaldığı görüldü.
MALATYA’NIN ELEKTRİK PUANTI 10 YILDA YÜKSELDİ
TEİAŞ verilerine göre Malatya’da maksimum yük (puant) değerleri özellikle son yıllarda dalgalı ama genel olarak yükselen bir seyir izledi:
YIL – PUANT (MW)
2016 – 315.00
2017 – 324.00
2018 – 332.00
2019 – 354.00
2020 – 345.00
2021 – 375.30
2022 – 388.00
2023 – 358.1
2024 – 371.00
2025 – 379.00
En yüksek değer 2022 yılında 388 MW ile kaydedildi.
ELEKTRİK TÜKETİMİ 2,3 MİLYON MWH SEVİYESİNE DAYANDI
Malatya’nın yıllık elektrik tüketiminde özellikle 2021 sonrası ciddi bir artış dikkat çekiyor:
MALATYA İLİ YILLIK TÜKETİM GRAFİĞİ (MWh)
2014 – 1,529,734
2015 – 1,544,183
2016 – 1,596,188
2017 – 1,671,710
2018 – 1,686,058
2019 – 1,703,846
2020 – 1,763,200
2021 – 2,169,400
2022 – 2,326,962
2023 – 1,698,513
2024 – 1,936,841
2025 – 2,316,046
En yüksek tüketim 2022 ve 2025 yıllarında 2,3 milyon MWh seviyesine ulaştı.
ÜRETİM ARTIYOR AMA TÜKETİMİ YAKALAMAKTA ZORLANIYOR
Malatya’da elektrik üretimi yıllar içinde artış gösterse de tüketimle arasındaki fark dikkat çekiyor:
YIL – ÜRETİM (MWh)
2018 – 303,682.00
2019 – 460,377.00
2020 – 485,650.00
2021 – 451,189.00
2022 – 604,442.00
2023 – 648,740.00
2024 – 628,639.60
2025 – 640,143.00
Üretimde yükseliş trendi olmasına rağmen tüketim seviyesinin yaklaşık 3-4 kat altında kalması dikkat çekiyor.