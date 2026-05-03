Malatya'da 3 Mayıs Pazar günü sağlık ihtiyacı olan vatandaşlar için nöbetçi eczane listesi netleşti. Şehir merkezinde ve ilçelerde hizmet veren, 24 saat boyunca açık olan eczanelerin güncel adres ve telefon bilgilerini sizler için derledik. İşte ulaşımı en kolay Malatya nöbetçi eczaneler listesi...

Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler (Battalgazi ve Yeşilyurt)

Hafta sonu mesaisinde şehir merkezinde hizmet veren eczaneler ve konum tarifleri:

GÜRSOY ECZANESİ Adres: B. Hüseyin Bey Mah. Kışla Cad. (LCW Binası Yanı) No:27/B – Battalgazi İletişim: 0532 359 38 69

MÜGE ECZANESİ Adres: Çevre Yolu, Yıldız Büfe Yanı, Emeksiz Altı İletişim: 0553 746 84 23

KENT ECZANESİ Adres: Özalper Mah. Alsancak Cad. (Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı) İletişim: 0422 504 18 00

TREND PARK ECZANESİ Adres: Fahri Kayahan Nikah Sarayı Yanı, Gurmehan & Balta Burger Bitişiği İletişim: 0537 701 66 34



Eski Malatya (Battalgazi) Nöbetçi Eczane

ARI ECZANESİ Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. (Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı) İletişim: 0534 686 37 03

