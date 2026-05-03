Resmi Gazete’nin 3 Mayıs 2026 tarihli sayısı 33242 sayısıyla yayımlandı. Bugünün gündeminde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki 18 farklı merkezin yönetmeliklerinde yapılan kritik değişiklikler ve Merkez Bankası’nın yeni verileri yer alıyor. İşte bugün yürürlüğe giren kararların madde madde tam listesi..

KRİTİK MERKEZLERİN YÖNETMELİKLERİ YENİLENDİ

Bugün yayımlanan kararlarla birlikte üniversitenin stratejik öneme sahip birçok merkezi yeni yönetmeliklerle yönetilecek. Özellikle Bağımlılıkla Mücadele, Teknoloji Transferi, Nükleer Radyasyon Dedektörleri ve Yaban Hayatı Çalışmaları gibi alanlarda yapılan düzenlemeler, üniversitenin akademik ve idari işleyişinde yeni bir dönemi işaret ediyor.

3 MAYIS 2026 RESMİ GAZETE TAM LİSTE

DEĞİŞİKLİK YAPILAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ:

  1. Akşemseddin İslami İlimler
  2. Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama
  3. Deney Hayvanları Uygulama
  4. Nükleer Radyasyon Dedektörleri
  5. Okul Öncesi Eğitimi
  6. Sağlık Araştırma ve Uygulama
  7. Tarımsal Araştırmalar
  8. Teknoloji Transferi
  9. Uzaktan Eğitim
  10. Yaban Hayatı Çalışmaları
  11. Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme
  12. Bağımlılıkla Mücadele
  13. Bolu Halk Kültürünü Uygulama
  14. Hayat Boyu Öğrenme
  15. Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri
  16. Kariyer Planlama ve Mezun İzleme
  17. Sürekli Eğitim (SUYAM)
  18. Türkçe Öğretimi

EKONOMİ GÜNDEMİ MERKEZ BANKASI İLANLARI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında sadece üniversite kararları yok. İlan bölümünde, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de yayımlanarak yatırımcıların ve ekonomi dünyasının bilgisine sunuldu.

Muhabir: Tahir Özçelik