Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte 19 milyonu aşkın aracın trafiğe katılması öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, sürücüleri bütçelerini korumak adına ekonomik sürüş tekniklerini araştırmaya itti. Veriler, son üç aylık dönemde internet üzerinden yapılan "yakıt tasarrufu" aramalarında yüzde 129 oranında artış yaşandığını gösteriyor.

YAKIT TASARRUFUNDA İDEAL HIZ KAÇ OLMALI?

Otomotiv sektörü uzmanları, araç motorlarının en yüksek verimle çalıştığı devir ve hız sınırını açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, maksimum yakıt verimliliği elde etmek için hız göstergesinin saatte 96 kilometrede (60 mil) tutulması gerekiyor.

YÜZDE 15'LİK MALİYET FARKININ NEDENİ

Yolun açık olduğu durumlarda hızı saatte 112 kilometreye (70 mil) çıkarmak, araç üzerindeki aerodinamik sürtünmeyi doğrudan artırıyor. Motor, havayı yarmak için normalden çok daha fazla enerji harcamak zorunda kalıyor. İklim Değişikliği Komitesi verileri, saatteki 16 kilometrelik bu küçük hız farkının yakıt tüketimini yüzde 15 oranında artırdığını kanıtlıyor.

ZAMAN KAYBI DÜŞÜK EKONOMİK KAZANÇ BÜYÜK

Uzun yolculuklar sırasında saatte 96 kilometrelik hızı korumak, sanılanın aksine varış süresini büyük ölçüde etkilemiyor. Sürücülerin her 32 kilometrelik mesafe için yalnızca iki dakika kaybetmesi, depo bazında bakıldığında önemli bir maliyet avantajı yaratıyor. Uzmanlar, bu istikrarlı tempoyu koruyabilmek için uygun güzergahlarda hız sabitleyici (cruise control) kullanılmasını tavsiye ediyor.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇLARA TALEP ARTIYOR

Küresel enerji piyasasındaki hareketlilik, sürücülerin uzun vadeli tercihlerini de şekillendiriyor. Akaryakıt giderlerini kalıcı olarak düşürmek isteyenlerin ikinci el elektrikli araçlara yönelimi dikkati çekiyor. Bu alandaki talep, yıllık bazda yüzde 177 artış göstererek ulaşım sektöründe yeni bir pazar dinamiği oluşturuyor.