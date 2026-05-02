Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta mücadeleleri saat 16.00'da başlayan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligi zirvede bitirerek şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor FK'nın ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım netlik kazandı. Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihi bir başarıya imza attı.

AMEDSPOR TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Iğdır FK deplasmanına mutlak puan parolasıyla çıkan Amedspor, maçın henüz 6. dakikasında geriye düştü. Karşılaşmayı bırakmayan Diyarbakır ekibi, Hasan Ali Kaldırım ve Diagne'nin golleriyle 2-1 öne geçmeyi başardı. İlk yarının duraklama anlarında Diagne'nin kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda her iki takımın da karşılıklı atakları skoru 3-3'e taşıdı ve zorlu mücadele bu sonuçla tamamlandı. Sahadan bir puanla ayrılan Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'un da puan kaybetmesiyle birlikte ikili averajla Süper Lig'e yükseldi. Bu gelişme, Diyarbakır kentinin 2009-2010 sezonundan bu yana süren en üst lig hasretini sonlandırdı.

ESENLER EROKSPOR KRİTİK VİRAJDA TAKILDI

İkincilik şansını son haftaya taşıyan Esenler Erokspor ise evinde Pendikspor'u konuk etti. İstanbul temsilcisinin doğrudan Süper Lig'e çıkabilmesi için galip gelmesi ve rakibinin puan kaybı yaşaması gerekiyordu. Karşılıklı gollere sahne olan zorlu doksan dakika 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından lig aşamasını 74 puanla tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan üst lige çıkma fırsatını değerlendiremedi. İstanbul ekibi, mücadelesine play-off aşamasında devam edecek.

TFF'DEN DİYARBAKIR TEMSİLCİSİNE TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarihi bir başarı elde eden Amed Sportif Faaliyetler için resmi bir kutlama mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, kulübün ligi ikinci sırada tamamlayarak elde ettiği büyük başarı vurgulandı.

TFF yetkilileri; Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Kurum, kulübün önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig için başarı dileklerini kamuoyu ile paylaştı.

SÜPER LİG İÇİN PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Normal sezonun sona ermesiyle birlikte Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan play-off hattı da kesinlik kazandı. İlk iki sıranın ardından gelen takımlar zorlu bir eleme sürecine girecek.

Sezonu ilk 7 sıra içerisinde tamamlamayı başaran Esenler Erokspor, Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü play-off turunda ter dökecek. Bu takımlar arasından çıkacak bir ekip, Süper Lig biletini alan üçüncü ve son takım unvanını kazanacak.