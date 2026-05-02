2025 yılına ilişkin kız bebek isim tercihleri netleşti. Açıklanan verilere göre, Malatya’da ailelerin en çok tercih ettiği kız bebek ismi Defne oldu. Son yıllarda popülerliğini artıran Defne ismi, 2025’te de zirvedeki yerini korudu.

Bölgedeki diğer illerde ise farklı isimlerin öne çıktığı görüldü. Malatya’nın komşu illerinde tercih edilen isimler şu şekilde sıralandı:

Elazığ: Alya

Adıyaman: Zeynep

Kahramanmaraş: Gökçe

Sivas: Gökçe

Erzincan: Gökçe

Özellikle Gökçe isminin üç farklı ilde zirvede yer alması dikkat çekti. Geleneksel ve modern isimlerin dengeli şekilde tercih edildiği listede, kısa ve anlamlı isimlerin öne çıktığı görüldü.

Son yıllarda ebeveynlerin hem kulağa hoş gelen hem de anlamı güçlü isimlere yöneldiğini belirtiliyor. 2025 verileri de bu eğilimin sürdüğünü ortaya koyuyor.