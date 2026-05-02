Malatya’da Gazze’ye destek amacıyla anlamlı bir yardım organizasyonu başlatıldı. İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen kermes, vatandaşların yoğun ilgisiyle kapılarını açarken, Şube Başkanı Mustafa Özkan önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Özkan, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, uluslararası gelişmeleri sert sözlerle eleştirdi. Özkan,

“Soykırımcı Epstein koalisyonu İsrail ve Amerika, İslam dünyasına zarar vermek için her bölgede savaş çıkardılar. Bunların başında da Gazze gelmekte. Gazze’de 70 binden fazla insanımızı şehit ettiler. 100 binden fazla kişiyi de yaraladılar”

ifadelerini kullandı.

“İNANÇLARINI TERK ETMEDİLER”

Gazzelilerin tüm zorluklara rağmen direndiğini vurgulayan Özkan,

“Buna rağmen Gazzeliler vatanlarını terk etmediler, inançlarını terk etmediler. Onların tuzaklarına düşmediler. Direndiler ve onların bu direnmesi insanlığın direnişi olarak tarihe geçecek”

şeklinde konuştu.

Malatyalı vatandaşlara çağrıda bulunan Özkan,

“Bizler de Malatyalı Müslümanlar olarak insanlığımızın, özgürlük ve hürriyetin gereği icabı Gazzelilere yardım etme mecburiyetindeyiz”

ifadelerine yer verdi.

“KERMESLER ARACILIĞYLA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Düzenlenen kermesin önemine değinen Özkan, yapılan yardımların sembolik de olsa büyük anlam taşıdığını belirterek,

“Yaptığımız bu kermes ve benzeri yardımlar ancak ve ancak bir nebze de olsa ateşe su dökme anlamındadır. Bu konuda İlim Yayma Cemiyetinin Gazze’de aşevleri var. Biz her sene kermesler aracılığıyla oraya yardım etmeye çalışıyoruz”

diye konuştu.

Toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade eden Özkan,

“Aynı zamanda tüm hemşerilerimizi bu konuya duyarlı olmaya çağırıyoruz. İnsanlarımızı bilgilendiriyoruz. Bunun bir yansıması olarak hanım komisyonumuz aylardır bu kermese hazırlanıyor”

söyleminde bulundu.

Kermesin detaylarını da paylaşan Özkan,

“Hem insanları duyarlı hale getirmek hem de Gazze’ye bir nebze de olsa yardım etmek için böyle bir kermes düzenledik. 6 gün açık kalacak. Saat 10.00’dan akşam 20.00’a kadar açık kalacak”

ifadelerini kullandı.