Caydırıcılığını büyük ölçüde yitiren eski cezaların yerine, 2026 yılıyla beraber 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Çevre Kanunu'na dayanan yeni yaptırımlar geldi. Malatya'da komşuluk haklarını hiçe sayarak yüksek gürültü yapan vatandaşlara tamı tamına 13 bin 847 TL ceza yazılacak. Geçmişte bir işlem başlatılması için apartmandan birçok kişinin ses çıkarması bekleniyordu. Fakat yeni düzenleme ile Malatya'da tek bir mağdurun polisi araması ve yetkililerin durumu tespit etmesi yeterli sayılacak. Bu süreçte şikayet sahibinin ismi emniyet güçleri tarafından kesinlikle gizli tutulacak.

Hangi Sesler İhlal Sayılıyor?

Türkiye'deki yönetmeliklere göre saat 23.00 ile 07.00 arasındaki zaman, insanların en temel hakkı olan uyku ve dinlenmeye ayrılan gece dönemi olarak yasalarla korunmaktadır. Malatya'da bu saatten sonra müziğin sesini açmak, geç saatlere kadar ev oturması yapmak veya yüksek perdeden televizyon izlemek yasaktır. Yargıtay kararlarına göre sadece elektronik cihazlar değil, gece evde topukluyla dolaşmak, eşyaları zeminde sürüklemek, çamaşır makinesi kullanmak veya yüksek sesli kavgalar etmek de yaptırım gerektirir. Beslenen kedi, kuş veya köpeğin durmadan çıkardığı sesler de şikayet konusudur. Tadilatlar için belirlenen zaman dilimi hafta içi sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar, cumartesi ise 10.00'dan 18.00'e kadardır. Pazar günleri ile bayramlarda apartman içinde matkap kullanılamaz. İhbarlar ALO 181, 155 ve yönetim aracılığıyla yapılır.

Tahliye ve Mülkü Kaybetme Davaları

Malatya'daki binalarda kural tanımaz şekilde gürültü yapmayı sürdüren kiracılar için Türk Borçlar Kanunu'nun 316. maddesi işletilir. İki adet haklı yazılı ihtardan sonra kiracı hakkında tahliye süreci başlatılabilir. Aynı davranışları tapu sahibi olan bir vatandaş sergiliyorsa, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 25 uyarınca diğer kat malikleri toplanıp karar alır. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşınan bu davada, hakimin vereceği kararla huzur bozan malikin dairesi zorla satılığa çıkarılıp diğer bina sakinlerine devredilebilir.