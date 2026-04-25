Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında, şehrin ulaşım vizyonunu etkileyecek en kritik maddelerden biri karara bağlandı. Özellikle Battalgazi bölgesindeki sürücülerin merakla beklediği Güney Kuşak Yolu projesinin devamlılığını sağlamak amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği, komisyondan tam not alarak onaylandı.

ÇAMURLU MAHALLESİ VE GÜNEY KUŞAK YOLU’NDA YENİ DÖNEM

Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve yol güzergahının kesintisiz devam etmesini amaçlayan düzenleme, daha önce Battalgazi Belediye Meclisi'nde kabul edilmişti. Büyükşehir Meclisi’ne gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, yapılan teknik incelemelerin ardından; şehircilik ilkelerine ve planlama kriterlerine uygun bulunarak resmen "uygun" görüldü.

KESİNTİSİZ ULAŞIM HEDEFLENİYOR

Söz konusu düzenleme ile Güney Kuşak Yolu üzerindeki güzergah engelleri kaldırılarak yolun sürekliliği sağlanacak. Bu hamle, Malatya'nın doğu-batı aksındaki trafik yoğunluğunu azaltırken, bölgedeki yerleşim yerlerinin değerini de artıracak. Meclis kararında, projenin üst ölçekli plan kararlarıyla uyumlu olduğu vurgulanırken, çalışmaların hızlanması bekleniyor.

Söz konusu gündem maddesi şu şekilde:

“Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesinde plan paftasında sınırları belirli olan alanda Güney Kuşak Yolu’nun devamlılığının sağlanması amacı ile yol güzergahının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan ve Battalgazi Belediye Meclisi'nin 01.04.2026 tarih ve 40 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, üst ölçek plan kararlarına, planlama kriterlerine, şehircilik ilkelerine uygun olduğu değerlendirilmiş olup komisyonumuzca uygun görülmüştür."

EDİTÖR NOTU:

“Bu karar, Malatya'nın çevre yolu yükünü hafifletecek olan Güney Kuşak Yolu projesinin tamamlanması yolundaki en büyük bürokratik engellerden birinin aşılması anlamına geliyor.”