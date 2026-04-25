Malatya için futbol, artık sadece bir spor değil; yıkılan binaların, kaybedilen anıların arasından yükselen bir yaşama tutunma çabası haline geldi. 6 Şubat 2023’ten bu yana ilk kez bu kadar heyecanlı ve ilk kez bu kadar mutlu olan Malatya halkı, gözünü Malatya Yeşilyurtspor’un zafere doğru yürüyüşüne dikti. Şehirdeki ağır enkazların gölgesinde devam eden yaşam mücadelesi, yerini stadyumdaki tek yürek olmuş binlerin zafer çığlıklarına bıraktı.

İLK RAUNTTA YEŞİLYURT FIRTINASI

Geçtiğimiz Perşembe günü (23 Nisan) Yeni Malatya Stadyumu tarihi günlerinden birini yaşadı. Ligin ikinci yarısında sergilediği inanılmaz performansla "olmaz" denileni yapan temsilcimiz, Play-Off birinci tur ilk maçında Silifke Belediyespor’u konuk etti. Taraftarın muazzam desteğini arkasına alan Yeşilyurtspor, sahadan 3-1’lik net bir skorla ayrıldı. Oyunun kontrolünü maçın başından sonuna kadar elinde tutan ekip, rakibine geçit vermeyerek Mersin’deki rövanş öncesi kapıyı ardına kadar araladı.

BÜYÜK RÖVANŞ İÇİN YOLCULUK BAŞLADI

Malatya Stadı’nda yakalanan bu büyük avantajı korumak ve adını bir üst tura yazdırmak isteyen Yeşilyurtspor, Play-Off’un ikinci ayağı için bugün Mersin’e hareket etti. Teknik heyet ve futbolcuların moralinin en üst seviyede olduğu gözlenirken şehrin duaları da takımla birlikte yola çıktı. Malatya’nın deprem sonrası en büyük moral kaynağı haline gelen bu karşılaşma, sadece bir tur atlama mücadelesi değil, kentin yeniden ayağa kalkışının simgesi olacak.

PAZARTESİ SAAT 20.00’DE NEFESLER TUTULACAK

Malatya Yeşilyurtspor ile Silifke Belediyespor arasındaki büyük hesaplaşma, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de Mersin’de oynanacak. Malatya, o akşam televizyonları başında veya radyo kulaklarında tek bir sonuç bekleyecek: Zafer. Acının içinden süzülüp gelen bu heyecan dalgası, temsilcimizin turu geçmesiyle birlikte Malatya sokaklarında uzun zamandır özlenen o büyük bayram havasını estirecek.