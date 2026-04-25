Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin paydaş kurumlarla birlikte hayata geçirdiği “Dijital Bağımlılıkla Mücadele” kampı, Beydağı Gençlik Kampı’nda 160 öğrencinin katılımıyla başladı. Kampın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, hem dijital bağımlılıkla mücadele hem de gençlere yönelik yatırımlar konusunda önemli mesajlar verdi.

“YATIRIMLARI ÖNEMSİYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, belediye olarak bu alana ciddi kaynak ayırdıklarını söyledi. Gençlere yapılan yatırımların sadece bugünü değil, yarını da şekillendirdiğini ifade eden Er,

“Spora ve gençliğe yapılacak yatırımları çok önemsiyoruz”

dedi.

Kampın; Malatya Valiliği, İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay’ın katkılarıyla düzenlendiğini hatırlatan Er, gençlerin dijital dünyayı doğru kullanmasının önemine dikkat çekti.

“TÜRKİYE DİJİTALLEŞMEDE GÜÇLÜ BİR NOKTADA”

Konuşmasında Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayi ve dijitalleşme alanında önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan Başkan Er, geçmişte yaşanan ekonomik ve siyasi müdahalelerin gelişimi sekteye uğrattığını belirtti. Günümüzde ise Türkiye’nin dijital dönüşümü yakaladığını ifade eden Er,

“Savunma sanayinde ve dijital platformlarda çok iyi bir konumdayız”

diye konuştu.

GENÇLERE DEV YATIRIM: KÜTÜPHANELER, SPOR TESİSLERİ VE BİLİM MERKEZİ

Malatya’da gençlere yönelik projeleri detaylandıran Er, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına ücretsiz LGS, TYT ve AYT kursları verdiklerini, dijital dershane ve internet desteği sunduklarını belirtti.

“Malatya kütüphaneler şehri olacak”

hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Er, şu bilgileri paylaştı:

Şehrin birçok noktasında yeni kütüphaneler ve spor tesisleri inşa ediliyor.

Belediye binası içinde bölgenin en büyük kütüphanesi açılmaya hazırlanıyor.

7/24 hizmet verecek kütüphanede ücretsiz ikram ve internet imkânı sunulacak.

Çocuk kütüphaneleri ve kitap kafeler kuruluyor.

TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi Malatya’ya kazandırılıyor.

50’ye yakın spor tesisi ve çok sayıda gençlik merkezi yapılıyor.”

Toplamda milyarlarca liralık yatırımın hayata geçirildiğini belirten Er, gençliğe yönelik projelerin

“ÇOK ÇALIŞIN VE KENDİNİZE GÜVENİN”

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Er, başarı için disiplinli çalışmanın önemine değinerek,

“Sadece bir işi yapmış olmak için yapmayın. Kendinize güvenin, çok çalışın ve her zaman aranan eleman olun”

ifadelerini kullandı.

Program kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, ilk 10’a giren katılımcılara destek çantası hediye edildi.