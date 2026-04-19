Malatya’da ulaşım altyapısına yapılan yatırımlar açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, kentte toplam yol ağı 1.197,6 kilometreye ulaştı. 2003 sonrası dönemde yapılan çalışmalar dikkat çekerken, bölünmüş yollar 36 kilometreden 474,9 kilometreye, BSK kaplamalı yollar ise 0’dan 356,6 kilometreye yükseldi.

YOL AĞINDA BÜYÜK ARTIŞ

Açıklanan verilere göre Malatya’daki yol ağının:

512 kilometresi devlet yolu,

685,6 kilometresi ise il yolu olarak kayıtlara geçti.

Yol kaplama türlerinde ise en büyük payı 829,6 kilometre ile sathi kaplama (SK) alırken, 353,5 kilometre bitümlü sıcak karışım (BSK) ve 14,5 kilometre diğer yol türleri oluşturdu.

2003 SONRASI DİKKAT ÇEKEN BÜYÜME

Raporda özellikle 2003 sonrası yapılan yatırımlar öne çıktı. Buna göre;

Bölünmüş yol uzunluğu 2002 yılında 36 kilometreyken, 2003–2026 döneminde yapılan 357 kilometrelik ekleme ile toplam 474,9 kilometreye ulaştı.

BSK kaplamalı yollar ise, 2002 yılında yok denecek seviyedeyken, aynı dönemde yapılan 344 kilometrelik çalışma ile 356,6 kilometreye yükseldi.

