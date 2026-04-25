Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 132 organizatör yakalandı, 89’u tutuklandı. Operasyonlarda 64 araç ve 12 bot ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde aralarında Malatya'nın da yer aldığı 24 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda, İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, il jandarma komutanlıkları ve komando timlerince karadan eş zamanlı çalışmalar yürütüldü.

Operasyonlarda 64 araç ile 12 bot ele geçirilirken, 132 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 89’u tutuklanırken, 40’ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.