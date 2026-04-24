Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından halk sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen vektörle mücadele çalışmaları kapsamında 2026 yılı bahar dönemi ilaçlama sezonunun açılışı gerçekleştirildi.

Belediye olarak önceliklerinin insan sağlığını korumak ve insanların yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

“Vektörlerle mücadele hakikaten insan yaşamının, kalitesinin artırılması hususunda çok önemli. Bu bağlamda insanların sağlığını tehdit eden haşere ve vektörle mücadele çalışmaları yılın her ayında devam ediyor. Şu an yaz geldi diye bir farkındalık oluşuyor ama ilk önce larva ile bir mücadele vardır, kış boyunca bu larva ile mücadele yapıldı. Şimdi bundan sonra da uçkunla mücadele var. Bu kapsamda sahada çalışan arkadaşlarımızı hep birlikte göreceğiz. Geçmişte yakıtlı, mazotlu, dumanla yapılan vektörle mücadele vardı. O geçtiği zaman 'ilaçlama yapılıyor' deniliyordu. İnsanlarımız buna alışkın oldukları için zaman zaman beni arıyorlar ‘ilaçlama yapılmıyor’ diyorlar. Ama Malatya'nın her tarafı ilaçlanıyor. O eski alışkanlık olan mazotlu, yakıtlı, dumanlı bir ilaçlama değil; daha sağlıklı olabilecek, çevreyi rahatsız etmeyecek bir ilaçlama yöntemi uyguluyoruz”

şeklinde konuştu.

DRONE İLE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Malatyalı vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Başkan Er,

“Araç ile olan ilaçlama çalışmalarımızın yanı sıra geçen sene son dönemde başladık; bir de drone ile ilaçlama var. Ormanlık, ulaşılması zor olan alanlar, ulaşılması zor olan yerlerde, dağlık veya ormanlık olan, bataklık olan yerlerde de dronelar ile ilaçlama yapıyoruz. Yani teknolojinin bize vermiş olduğu imkanlarla bu çalışmaları en güzel şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Belediye olarak biz mücadele ediyoruz. Ama burada halkımızın da katılımı da çok önemli. Evinizin etrafındaki su birikintileri, evin etrafında oluşan çöpler çok önemli. Bu hususlar hakkında herkes duyarlı olursa bizim arkadaşlarımız daha az efor sarf edecek, daha çok yeri ilaçlayacak ve insanlarımız daha huzurlu olacak”

ifadelerine yer verdi.

“AHIRLARIN ŞEHİR DIŞINA YAPILMASI LAZIM”

61 ekip ve 26 araç ile Malatya’da hummalı bir çalışma gerçekleştireceklerini dile getiren Başkan Er,

“Şehir merkezinde hayvan besleyenler, ahırlar var. Belki geçim dünyasıdır, oradaki insanlarımızın yaşam biçimidir ama artık köyle şehri birbirinden ayırt etmemiz lazım. Dolayısıyla ahırların şehir dışına yapılması lazım. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu hususta çok önemli. Gördüğünüz şeyleri mutlaka bizim çağrı merkezimize bildirin. Bizim görmediğimiz bir alan olmuş olabilir, sizler bunları bize bildirin. Dronelar ile ve özellikle şu anda 61 tane uzman ekibimiz ve 26 tane de aracımız var. Malatya'nın her tarafında hummalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çevreye çok önem verdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Biz sadece depremin yaralarını sarmıyoruz, geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz. Bu imar ve ihya açısından da böyle, hizmet açısından da böyle. Şu anda ihalemizi yaptık; Kapıkaya'da ikinci lotumuzun, yani çöp döküm sahasının ihalesini yaptık. 5-6 ay içerisinde orası hayata geçirilecek. Biz her zaman diyoruz ki; yeşil bir şehir, çevreci bir şehir olsun, akıllı şehirlerimiz olsun. Onun için geleceğin Malatya'sını inşa etme yolunda hepimize de bu hususta ayrı ayrı görevler düşüyor”

diye konuştu.

Son olarak geçmiş yıllarda larva ile mücadeledeki yetersiz çalışmalara atıfta bulunan Başkan Er,

“Göreve ilk geldiğimiz yılda larva ile yeteri kadar mücadele edilmediği için mayıs ve haziran aylarında çok sıkıntı yaşanmıştı ama geçen sene bu sıkıntı yaşanmadı. Bu sene vatandaşlarımız evlerinde huzur içinde uyuyacak. Sivrisinek ve haşerelerle olan mücadelemiz devam edecek”

ifadelerini kullandı.