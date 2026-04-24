Türkiye genelinde sismik veriler takip edilirken, 24 Nisan sabahında gözler Akdeniz'e çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesinde, Akdeniz açıklarında kaydedilen peş peşe sarsıntılar dikkat çekti. Özellikle derinlik ve şiddet verileri, bölgedeki hareketliliği gözler önüne seriyor.

AKDENİZ’DE SİSMİK HAREKETLİLİK ÜST ÜSTE KAYDEDİLDİ

Bugün paylaşılan güncel sarsıntı verilerinde Akdeniz'deki yoğunlaşma göze çarpıyor. İşte bölgedeki hareketliliğin detayları:

Akdeniz: 3.9 Şiddetinde (Derinlik: 7.02 km)

Akdeniz: 3.8 Şiddetinde (Derinlik: 6.52 km)

Akdeniz: 3.6 Şiddetinde (Derinlik: 6.41 km)

Akdeniz: 3.1 Şiddetinde (Derinlik: 5.41 km)

Akdeniz: 2.9 Şiddetinde (Derinlik: 5.94 km)

Akdeniz: 2.8 Şiddetinde (Derinlik: 6.04 km)

Akdeniz (Kemer Açıkları): 1.8 Şiddetinde (Derinlik: 44.16 km)

24 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

Akdeniz'in yanı sıra Anadolu'nun farklı noktalarında da sismik veriler kaydedildi. İşte günün öne çıkan diğer sarsıntıları:

Malatya (Yazıhan): 1.9 Şiddetinde (Derinlik: 7.61 km)

Hakkari (Merkez): 2.0 Şiddetinde (Derinlik: 9.5 km)

Ankara (Beypazarı): 2.1 Şiddetinde (Derinlik: 6.98 km)

Malatya (Doğanşehir): 1.8 Şiddetinde (Derinlik: 9.73 km)

Ağrı (Patnos): 1.5 Şiddetinde (Derinlik: 7.0 km)

Balıkesir (Sındırgı): 1.1 Şiddetinde (Derinlik: 7.0 km)

Osmaniye (Düziçi): 1.2 Şiddetinde (Derinlik: 7.22 km)

HİSSEDİLEN SARSINTILAR VE SON DURUM

Sarsıntıların özellikle Akdeniz bölgesinde 5 ile 7 kilometre arasındaki sığ derinliklerde meydana gelmesi, verilerin sismik istasyonlara net bir şekilde yansımasını sağladı. Şu an için yerleşim yerlerinde herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, mikro ölçekli bu sarsıntılar uzmanlar tarafından bölgenin doğal hareketliliği olarak değerlendiriliyor.

Güncel son depremler listesini ve AFAD/Kandilli açıklamalarını anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz.