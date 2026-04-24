Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Nisan ayı meclis toplantıları, şehrin geleceğini şekillendiren kararlarla devam ediyor. Toplantının en dikkat çeken maddelerinden biri ise Darende ilçesi Balaban Mahallesi’ne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oldu.

ADA AYRIMI VE YOL DÜZENLEMESİ GELİYOR

Darende Belediye Meclisi’nin Mart ayında aldığı 2026/28 sayılı karar, Büyükşehir Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından detaylıca incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, Balaban Mahallesi’ndeki arazilerin mevcut durumunun kadastro verileriyle uyumlu hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu plan değişikliği temel olarak iki ana başlıkta toplanıyor:

Ada ayrımı: Bölgedeki parsellerin daha düzenli bir yapıya kavuşması için ada sınırları yeniden belirleniyor.

Yol düzenlemesi: Ulaşım aksları ve mahalle içi yollar, güncel ihtiyaçlar ve kadastro verileri ışığında revize ediliyor.

HANGİ BÖLGELERİ KAPSIYOR?

Resmi kayıtlara göre plan değişikliği; 51K1C ve 1K4B imar plan paftalarını kapsayan alanı etkiliyor. Bu bölge, ekli krokide belirtilen sınırlar içerisinde kalan tüm taşınmazları doğrudan ilgilendiriyor. Komisyon raporunda, söz konusu değişikliğin "şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri" açısından uygun olduğu vurgulandı.

VATANDAŞI NELER BEKLİYOR?

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayıyla birlikte Balaban Mahallesi'nde yeni bir döneme giriliyor. Bu karar;

Arsa sahiplerinin inşaat sınırlarını,

Yeni açılacak yolların güzergahlarını,

Parsel yapılarını ve arazi kullanım şekillerini belirleyecek.

Söz konusu gündem maddesi şu şekilde:

“Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde Malatya İli, Darende İlçesi, Balaban Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan onama sınırı içerisinde kalan, 51K1C - 1K4B imar plan paftalarını kapsayan ve ekte sunulan krokide gösterilen alanla sınırlı bölgede arazinin mevcut durumu kadastro verileri doğrultusunda ada ayrım ve yol düzenlemesine ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Darende Belediye Meclisi’nin 03.03.2026 tarih ve 2026/28 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bahse konu alana ilişkin hazırlanan ve ilçe belediye meclisince onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek komisyonumuzca ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle uygun görülmüştür.”