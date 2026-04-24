Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, özellikle son yıllarda çocuklarda uykuda solunum problemlerine bağlı şikayetlerin arttığını belirterek aileleri uyardı. Yıldırım’a göre geniz eti, sadece basit bir tıkanıklık değil; çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini doğrudan etkileyen önemli bir problem.

UYURKEN BAŞLIYOR, GÜNDÜZ HAYATI ETKİLİYOR

Geniz eti büyüdüğünde, çocuklarda fark edilmeden ilerleyen uyku apnesine neden olabiliyor. Gece boyunca sağlıklı nefes alamayan çocuklar ise gündüz yorgun, huzursuz ve dikkatini toparlamakta zorlanan bireyler haline geliyor. Bu durum da doğrudan okul başarısını etkiliyor.

SADECE NEFES DEĞİL, YÜZ YAPISI BİLE DEĞİŞİYOR

Uzmanlar, uzun süre tedavi edilmeyen geniz eti sorunlarının çocukların yüz gelişimini bile değiştirebildiğine dikkat çekiyor. Sürekli ağızdan nefes alma; uzun yüz yapısı, diş bozuklukları ve “adenoid yüz” olarak bilinen tipik bir görünüme yol açabiliyor.

BELİRTİLER SANDIĞINIZDAN DAHA FAZLA

Horlama, burun tıkanıklığı, sık hastalanma, işitme kaybı, gece alt ıslatma ve konuşma bozuklukları… Tüm bu belirtiler geniz etiyle bağlantılı olabilir. Ancak çoğu aile bu durumu fark edemediği için tedavi gecikebiliyor.

TANI VE TEDAVİ KOLAY AMA GECİKME RİSKLİ

KBB uzmanları tarafından yapılan basit bir endoskopik muayene ile geniz eti kolayca teşhis edilebiliyor. Tedavi ise durumun seviyesine göre ilaçla ya da kısa süren cerrahi müdahaleyle mümkün.

Uzmanlar, çocuklarda görülen dikkat dağınıklığı ve davranış değişikliklerinin sadece psikolojik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Altta yatan fiziksel bir neden olabilir” uyarısında bulunuyor.