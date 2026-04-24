Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda edilir. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenir ve bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. İşte Malatya’da 24 Nisan 2026 Cuma gününe ait ezan vakitleri:

İmsak: 04:02

Güneş: 05:32

Öğle: 12:30

İkindi: 16:15

Akşam: 19:18

Yatsı: 20:42

KURBANIN ETİ, DERİSİ VE DİĞER KISIMLARI SATILABİLİR Mİ?

Kurbanın eti, -kısmen veya tamamen- sahibi ve ev halkı tarafından tüketilebileceği gibi ister zengin, ister yoksul olsun başka kimselere de hediye ve sadaka olarak verilebilir.

Ancak kurbanın et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurlarının kurban sahibi tarafından satılması caiz değildir. Bu konuda Hz. Ali’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Resûlullah’ın (s.a.s.) kurbanlık develerin derileri ve üzerlerindeki örtülerin yoksullara dağıtılmasını emrettiği, bunlardan herhangi bir şeyin kasap ücreti olarak verilmesini ise yasakladığı ifade edilmiştir.

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.” buyurarak bu konuda açık bir uyarıda bulunmuştur.

Bu sebeple kurbanın derisi ya da etinin satılması hâlinde alınan bedelin sadaka olarak verilmesi gerekir.