Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK

Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5 — Alış: 107.900 TL | Satış: 113.200 TL

Ata Lira/Reşat — Alış: 44.910 TL | Satış: 47.780 TL

Liralık Altın — Alış: 43.160 TL | Satış: 45.280 TL

Yarım Altın — Alış: 21.580 TL | Satış: 22.640 TL

Çeyrek Altın — Alış: 10.790 TL | Satış: 11.320 TL

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.150 TL | Satış: 6.570 TL

14 Ayar — Alış: 3.780 TL | Satış: —

24 Ayar Altın — Alış: 6.700 TL | Satış: 6.910 TL

Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK