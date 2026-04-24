Bugün yayımlanan Resmî Gazete kararları, eğitimden sosyal konut projelerine, kurban ibadetinden kentsel dönüşüme kadar milyonları ilgilendiren önemli düzenlemeleri içeriyor. 24 Nisan 2026 tarihli kararlarda öne çıkan başlıklar arasında Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ve acele kamulaştırma kararları dikkat çekiyor.

TBMM’DEN ÇOCUKLAR İÇİN YENİ KOMİSYON

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital dünyadaki risklerini mercek altına alıyor. Yeni kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, çocukların sanal ortamdaki olumsuz etkilerden korunması için çözüm önerileri geliştirecek.

2026 KURBAN HİZMETLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, 2026 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ resmen yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte kesim yerlerinden çevre sağlığına kadar uygulanacak kurallar netleşmiş oldu.

KONUT VE KAMULAŞTIRMA HAMLESİ

Yürütme ve idare bölümünde yer alan kararlara göre;

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yeni kadrolar ihdas edildi. Ankara ve Samsun: Ankara’nın Mamak ve Polatlı ilçeleri ile Samsun’un Canik ilçesinde sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında acele kamulaştırma kararları verildi.

Hatay: Antakya'da belirlenen bir alan "Yenileme Alanı" ilan edildi.

SAĞLIK VE EĞİTİMDE YENİ DÜZENLEMELER

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurt dışından yapılacak beşerî tıbbi ürün (ilaç) alımları için yeni usul ve esasları belirledi. Ayrıca Ankara ve Adıyaman Üniversiteleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki eğitim yönetmeliklerinde önemli değişikliklere gidildi.

Bugünün kararları arasında yer alan Danışmanlık Tedbiri Kararları ve Özelleştirme İdaresi’nin yeni adımları, ilgili sektörlerdeki işleyişi doğrudan etkileyecek detaylar barındırıyor.