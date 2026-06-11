Sağlık sorunları veya acil ilaç ihtiyaçları nedeniyle Malatya'da nöbetçi eczane arayan vatandaşlar için Malatya Eczacı Odası güncel listeyi yayımladı. 11 Haziran 2026 tarihinde Malatya Merkez, Yeşilyurt ve Battalgazi (Eski Malatya) ilçelerinde hizmet verecek, 24 saat açık nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri netleşti. İşte eczane eczane o liste...
11 HAZİRAN 2026 MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ
MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER
- Nurettin Tay Eczanesi
- Adres: Gazi İlkokulu Karşısı, Atatürk Evi Altı, Cumhuriyet Çarşısı No: 2/16
- Telefon: 0422 322 05 62
- Nisa Eczanesi
- Adres: Sarıcıoğlu Mah. Taştepe Cad. Çarşamba Pazarı Sokağı Sonu
- Telefon: 0422 321 11 14
- Yenipetek Eczanesi
- Adres: Ankara Asfaltı, Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı
- Telefon: 0422 212 18 12
- Bade Eczanesi
- Adres: Tecde Mah. Yeşilyurt Semt Pazarı Üstü, Kozluk Sok. No: 2/B Yeşilyurt / Malatya
- Telefon: 0422 336 44 36
ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER
- Menengiç Eczanesi
- Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No: 85 Menengiç Eczanesi Battalgazi / Malatya
- Telefon: 0422 299 10 23
Muhabir: Tahir Özçelik