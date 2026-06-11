Sağlık sorunları veya acil ilaç ihtiyaçları nedeniyle Malatya'da nöbetçi eczane arayan vatandaşlar için Malatya Eczacı Odası güncel listeyi yayımladı. 11 Haziran 2026 tarihinde Malatya Merkez, Yeşilyurt ve Battalgazi (Eski Malatya) ilçelerinde hizmet verecek, 24 saat açık nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri netleşti. İşte eczane eczane o liste...

11 HAZİRAN 2026 MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER

Nurettin Tay Eczanesi Adres: Gazi İlkokulu Karşısı, Atatürk Evi Altı, Cumhuriyet Çarşısı No: 2/16 Telefon: 0422 322 05 62

Nisa Eczanesi Adres: Sarıcıoğlu Mah. Taştepe Cad. Çarşamba Pazarı Sokağı Sonu Telefon: 0422 321 11 14

Yenipetek Eczanesi Adres: Ankara Asfaltı, Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı Telefon: 0422 212 18 12

Bade Eczanesi Adres: Tecde Mah. Yeşilyurt Semt Pazarı Üstü, Kozluk Sok. No: 2/B Yeşilyurt / Malatya Telefon: 0422 336 44 36



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER

Menengiç Eczanesi Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No: 85 Menengiç Eczanesi Battalgazi / Malatya Telefon: 0422 299 10 23

