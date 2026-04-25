Malatya’da depremin izlerini silmek için başlatılan dev konut projelerinde sona yaklaşıldı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında BUSABAH Medya ekibine konuşan Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, mahalledeki son durumu paylaştı.

TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU

Mahalledeki yapı stokunun depremde büyük oranda kaybedildiğini hatırlatan Muhtar Dönmez, inşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini belirterek,

“Mahallemizin yaklaşık yüzde 85’i 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı. Şu anda yaklaşık olarak bin 450 konut yapılacak. 50 tane dükkân yapılacak. Yüzde 80 kadarı bitti diyebiliriz. 8. ayın sonu teslim edilmesi ön görülüyor. Şu ana kadar teslim edilen hiçbir yer olmadı”

ifadelerine yer verdi.

"2 BİN KONUTUN ARASINDA CAMİ YOK!"

Binaların hızla yükselmesine rağmen mahallede ciddi bir eksikliğin altını çizen Dönmez, ibadet alanlarının henüz planlamaya dahil edilmemesinden dert yandı. Salköprü’deki cami krizini anlatarak,

"Yalnız şöyle bir sorunumuz var; bu mahallelerde bu kadar konut yapılıyor ama camimiz yok. Burada 2 tane camimiz vardı ama biri Elazığ depreminde biri de 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Yaklaşık olarak 2 bin konutun olduğu yerde hiç cami yok"

ifadelerini kullandı.

İSİMLERİNİ TEK TEK SAYDI

Yetkililere seslenen Muhtar Mehmet Dönmez, konutlar tamamlanıp vatandaşlar taşınmadan önce camilerin de eş zamanlı olarak inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Mağduriyet yaşanmaması için acil adım atılmasını isteyen Dönmez, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu kadar konutun yükseldiği yerde o camilerin de yaptırılıp yükselmesi gerekir. Buradaki binalarla beraber camiler de yükselirse vatandaşlar en azından ibadet sıkıntısı ve cami sıkıntısı yaşamaz. Bu camilerin adı Hazreti Ali Camii ve Samanlıoğlu Camii ama şu an yapım aşamasında bile değil. Bu camilerin acil olarak yaptırılmasını istiyoruz.”