Ticaret Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Türkiye geneli için aldığı karar doğrultusunda, Malatya'nın emlak piyasasında yıllardır alışılagelmiş olan nakit parayla mülk alma dönemi tamamen sona erecek. 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu radikal sistemle birlikte, vatandaşların tapu müdürlüklerine çuvallarla veya valizlerle para taşıma zorunluluğu yasal olarak ortadan kaldırılacak.

• Deprem sonrası yeni yuva kurmak veya arsa yatırımı yapmak isteyen Malatyalılar, birikimlerini daha güvenli bir şekilde taşıyabilecek.

• Fiziki para taşımacılığının yarattığı stres ve asayiş riskleri ortadan kalkacak.

• İşlemler daha şeffaf, hızlı ve dijital bir ortamda gerçekleştirilebilecek.

• Bu yasal adım, inşaat sektöründe mülkiyet devirlerindeki sorunları önleyecek.

Bloke Sistemle Dolandırıcılık İhtimali Tamamen Sıfırlanıyor

Malatya'daki gayrimenkul alım satımlarında uygulanacak olan bu yenilikçi model, temelde otomobil satışlarında kullanılan güvenli ödeme ağının emlak versiyonu olarak öne çıkıyor. Yeni bir konut veya kayısı bahçesi satın alacak kişi, devasa miktardaki tutarı satıcının şahsi hesabına peşin göndermek veya elden teslim etmek yerine, devletin yetkilendirdiği kuruluşların oluşturduğu güvenli "emanet hesaba" bloke ettirecek. Satıcı, parasının ilgili kurumda hazır olduğunu bilmenin verdiği rahatlıkla tapu müdürlüğüne gidecek. Resmi sözleşmelerin imzalanması ve mülkiyet devrinin Malatya tapu yetkililerince onaylanmasının hemen ardından, sistem otomatik olarak devreye girecek ve bekletilen para saniyeler içinde satıcının hesabına transfer edilecek. İşlemin herhangi bir nedenden ötürü iptal edilmesi durumunda ise emanetteki para hiçbir eksilme yaşamadan alıcının banka hesabına geri yatırılacak. Bu sayede, sahte para kullanımı, eksik ödeme veya tapu çevresindeki kapkaç gibi tehlikeler tamamen bitecek.