Malatya’da futbolun kaderini değiştirecek, altyapıda profesyonelleşme çıtasını zirveye taşıyacak dev bir organizasyon başarıyla tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Malatya Bölge Müdürlüğü Eğitim Sahası, tarihi bir ana tanıklık ederek kentte ilk kez düzenlenen “Kaleci Antrenör Eğitim Programı”na ev sahipliği yaptı.

16 ADAY, 4 GÜNLÜK YOĞUN MARATON

Malatya futboluna taze kan pompalayacak olan program, 16 kaleci antrenör adayının katılımıyla gerçekleştirildi. 4 gün boyunca süren yoğun eğitimlerde, modern futbolun gereksinimleri en ince ayrıntısına kadar masaya yatırıldı. Sadece teorik bilgilerle yetinilmeyen programda, adaylar sahaya inerek kalecilik sanatının inceliklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

DEV İSİMLER MALATYA İÇİN BİR ARADA

Eğitimin kalitesi, katılımcı kadrosuyla "devrim" niteliğini kanıtladı. Programın eğitmen koltuğunda; TFF Kaleci Departmanı Teknik Koordinatörü Ömer Alper Boğuşlu ve TFF eğitimcisi Handan Kurğa yer aldı.

Akademik desteğin de unutulmadığı eğitim sürecine, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Murat Kayapınar ve Doç. Dr. Burak Canpolat da önemli katkılar sundu. Bu güç birliği, Malatya’daki antrenör adaylarının hem saha tecrübesini hem de bilimsel altyapısını güçlendirdi.

NELER ÖĞRETİLDİ? MODERN KALECİLİĞİN ŞİFRELERİ

Adaylar, 4 gün süresince şu kritik konularda uzmanlaştı:

Teknik Gelişim Süreçleri: Bir kalecinin çocukluktan profesyonelliğe evrilme aşamaları.

Modern Antrenman Metotları: Dünya standartlarındaki yeni nesil idman teknikleri.

Performans Takibi: Saha içi verilerin analizi ve gelişimin ölçülmesi.

Saha İçi Organizasyon: Savunma hattıyla iletişim ve oyun kurma becerileri.

NEDEN MALATYA İÇİN BİR "MİLAT"?

Bu programın Malatya’da ilk kez düzenlenmesi, yerel kulüplerin artık dışarıdan antrenör aramak yerine kendi içinden yetişmiş, TFF onaylı ve akademik donanımlı uzmanlarla çalışmasının önünü açıyor. Kent futbolunda kaleci antrenörlüğü alanında nitelikli insan kaynağının artması, önümüzdeki yıllarda Malatya’dan yeni "file bekçisi" yıldızların çıkacağının en somut işareti olarak değerlendiriliyor.