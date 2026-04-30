Anahtar Parti Malatya İl Başkanı Erdoğan Zelyurt, Malatya’daki siyasi aktörlere yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Şehirde hem iktidarın hem de muhalefetin Malatya odaklı bir yaklaşım sergilemediğini belirten İl Başkanı Zelyurt, BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’daki iktidar ve muhalefet partilerinin Malatya sevdası olmadığını kaydeden İl Başkanı Zelyurt,

“Malatya için kimse yüreğimize dokunacak, işimize fayda sağlayacak, Malatya’nın güzelleşmesi ile ilgili olarak kendi duygu ve düşüncelerinden ziyade kentinin yani Malatya sevdasını öne çıkaracak muhalefeti de iktidarı da yoktur”

şeklinde konuştu.

Anahtar Partisi olarak şehir menfaatini önceliklendirdiklerini söyleyen İl Başkanı Zelyurt,

“Anahtar Partisinin en büyük vizyon ve misyonlarından bir tanesi şu: herhangi bir olayı değerlendirirken veya herhangi bir mevzu ile ilgili açıklama yaparken o şehre ne kadar katma değer sağlar bu cümle, o şehrin ne kadar eksiğini giderir bu cümle, o şehirde ne kadar birleştirici bir rol oynar bu cümle, ifadesini tartarak konuşuruz”