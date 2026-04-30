Anahtar Parti Malatya İl Başkanı Erdoğan Zelyurt, Malatya’daki siyasi aktörlere yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Şehirde hem iktidarın hem de muhalefetin Malatya odaklı bir yaklaşım sergilemediğini belirten İl Başkanı Zelyurt, BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.
Malatya’daki iktidar ve muhalefet partilerinin Malatya sevdası olmadığını kaydeden İl Başkanı Zelyurt,
“Malatya için kimse yüreğimize dokunacak, işimize fayda sağlayacak, Malatya’nın güzelleşmesi ile ilgili olarak kendi duygu ve düşüncelerinden ziyade kentinin yani Malatya sevdasını öne çıkaracak muhalefeti de iktidarı da yoktur”
şeklinde konuştu.
Anahtar Partisi olarak şehir menfaatini önceliklendirdiklerini söyleyen İl Başkanı Zelyurt,
“Anahtar Partisinin en büyük vizyon ve misyonlarından bir tanesi şu: herhangi bir olayı değerlendirirken veya herhangi bir mevzu ile ilgili açıklama yaparken o şehre ne kadar katma değer sağlar bu cümle, o şehrin ne kadar eksiğini giderir bu cümle, o şehirde ne kadar birleştirici bir rol oynar bu cümle, ifadesini tartarak konuşuruz”
ifadelerine yer verdi.
“YETERLİ BİR ÇÖZÜM GERÇEKLEŞTİRİLMİYOR”
Siyasi aktörler arasında iletişim eksikliği olduğunu kaydeden İl Başkanı Erdoğan Zelyurt,
“Bugün baktığınız zaman Malatya’da ana muhalefetinden muhalefetine, muhalefetinden iktidarına bütünsel bir hareket etmeme sonucunda zaten bugün iletişim sağlanmıyor ve yeterli bir çözüm gerçekleştirilmiyor”
diye konuştu.
Deprem sonrası sürece de değinen İl Başkanı Zelyurt, Malatya’nın zaman kaybetmemesi gerektiğini ifade ederek,
“Şunu bilmemiz gerekiyor Malatya’nın artık kaybedecek vakti, zamanı yoktur. Malatya tek vücut olacak, Malatya tek duyguya sahip olacak. Bizim Malatya’dan başka gidecek yerimiz yoktur”
açıklamasında bulundu.