Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’nda düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazanan proje, modern ve konforlu yapısıyla vatandaşların taziye süreçlerini kolaylaştıracak. İlçede sosyal dayanışmayı güçlendirmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, taziye evlerinin önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, yapılan hizmetlerin mahalle ve ilçe adına büyük değer taşıdığını ifade etti. Hayırseverlere de çağrıda bulunan Yiğit, bu tür yatırımların artmasının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Projeye destek veren iş insanı Ramazan Kurt ise yaptığı açıklamada, bu hayırlı hizmete vesile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı İlhan Geçit’e teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de ilçeye modern taziye evleri kazandırma noktasında kararlı olduklarını vurguladı. Hayırseverlerin desteğiyle bu projelerin hız kazandığını belirten Geçit, Tecde Mahallesi’nde hayata geçirilecek taziye evinin bölgenin gelişimine katkı sunacağını söyledi.

Toplamda 15 taziye evi kazandırmayı hedeflediklerini açıklayan Başkan Geçit, daha önce Çilesiz ve Karakavak mahallelerinde hizmete açılan taziye evlerinin ardından, Özalper ve Topsöğüt mahallelerindeki yeni projelerin de Kurban Bayramı sonrasında tamamlanacağını duyurdu.