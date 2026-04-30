Türkiye’de ekonomi, yargı ve kamu düzenini yakından ilgilendiren önemli kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararlarıyla birlikte yönetmelik, tebliğ ve Anayasa Mahkemesi kararlarının da yer aldığı bugünkü sayıda dikkat çeken başlıklar öne çıktı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (11257) ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı oranlar yeniden belirlendi. Düzenleme, hem bireysel hem de kurumsal vergi yükümlülüklerinde değişiklikler getirebilecek nitelikte.

İŞSİZLİK SİGORTASI DEVLET PAYI DEĞİŞTİ

Karar Sayısı 11258 ile İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında devlet katkı payında yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu değişiklik, işsizlik fonunun işleyişi açısından önem taşıyor.

MALVARLIĞI DONDURMA LİSTESİNDE GÜNCELLEME

Birleşmiş Milletler kararları kapsamında terörle mücadele çerçevesinde oluşturulan malvarlığı dondurma listesinde değişikliğe gidildi (Karar Sayısı: 11259). Listeye ilişkin güncellemeler yürürlüğe girdi.

Karar Sayısı 11260 ile kamu kurumlarının sunduğu bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz ya da indirimli faydalanacak kesimler yeniden belirlendi.

Akademide görev yapacak öğretim elemanlarının seçimi, atanması ve yükselmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

BANKACILIK VE FİNANS ALANINDA YENİ TEBLİĞ

Bankaların kamuya açıklayacağı finansal tablolarla ilgili tebliğde değişiklik yapılırken, ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni iptal edildi.

Hâkim ve savcıların performans değerlendirmesi ile derece yükselmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.

Farklı tarihlere ait çok sayıda bireysel başvuru ve norm denetimi kararı yayımlandı. Bu kararlar, hukuk sisteminde emsal teşkil edebilecek nitelik taşıyor.

İLANLAR BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’de ayrıca ihale ilanları, çeşitli duyurular ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerleri de yer aldı.