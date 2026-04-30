Malatya genelinde işletme bakım ve altyapı faaliyetleri kapsamında çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.
YEŞİLYURT’TA GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ
Yeşilyurt ilçesinde Melekbaba, Yaka, Kaynarca, Hoca Ahmet Yesevi, Cumhuriyet ve Seyran mahallelerinde 22.00–23.00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
Karakavak ve Tecde mahallelerinde ise 09.00–17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) yapılacak.
BATTALGAZİ’DE KESİNTİ
Battalgazi ilçesinde İskender Mahallesi’nde 22.00–23.00 saatleri arasında işletme çalışması uygulanacak.
Hanımınçiftliği ve Karabağlar mahallelerinde 09.00–16.00 saatleri arasında işletme çalışması yapılacak.
Hanımınçiftliği Mahallesi’nde ayrıca 09.00–12.00 saatleri arasında ek kesinti uygulanacak.
PÜTÜRGE’DE GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ
Pütürge ilçesinde Alihan, Arıtoprak, Kavaklıdere, Söğütlü ve Pazarcık mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) yapılacak.
ARGUVAN’DA KESİNTİ
Arguvan ilçesinde Tatkınık, Yeni ve Asmaca mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) uygulanacak.
AKÇADAĞ’DA GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ
Akçadağ ilçesinde Taşevler, Kozluca, Bekiruşağı, Darıca, Kahyalı, Ortaköy, Demirciler, Kepez, Çevirme, Harunuşağı, Gürkaynak, Sarıhacı, Çakıllıpınar ve Durulova mahallelerinde 09.00–16.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.