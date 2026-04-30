Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevresi için güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bölgede bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışının da görülebileceği belirtilirken özellikle akşam ve gece saatlerinde yağışların etkisini artırabileceği, Tunceli çevrelerinde ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Bu durum, yağışla birlikte ani hava değişimlerini de beraberinde getirebilir.

Rüzgarın gün boyunca güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; yağış anlarında ise yer yer kuvvetli rüzgarların görülebileceği ifade edildi. Öte yandan Meteoroloji, Bingöl ve Tunceli’nin yüksek kesimleri için çığ ve kar erimesi uyarısında bulundu. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda riskin devam ettiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

MERKEZ VE İLÇELERDE SON DURUM

Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,

Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Kale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.